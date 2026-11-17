TRENTO. Pubblicazione integrale online di delibere e determine per almeno cinque anni in tutti gli enti a ordinamento regionale. È quanto prevede il disegno di legge regionale depositato dal Gruppo regionale del Partito Democratico, con prima firma della consigliera Francesca Parolari. Il testo interviene sulla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, che regola la pubblicità e la conoscibilità degli atti amministrativi. L’obiettivo dichiarato è superare quella che i proponenti definiscono una «trasparenza a geometria variabile», che secondo loro penalizza i cittadini e moltiplica la burocrazia.

Atti consultabili solo per pochi giorni

Secondo il Pd, a oltre dodici anni dall’entrata in vigore della norma in Trentino e in Alto Adige gli enti si comportano in modo molto diverso. Gran parte dei Comuni, delle Comunità di valle e delle Comunità comprensoriali lascia consultabile online, negli archivi o nella sezione Amministrazione trasparente, il testo integrale delle delibere e spesso anche delle determine dirigenziali. Molti altri enti invece rimuovono i file o bloccano il download degli allegati una volta scaduti i giorni di affissione all’Albo pretorio. Al loro posto restano soltanto elenchi semestrali con l’oggetto dell’atto, che per i proponenti sono spesso incomprensibili nel merito.

Per i firmatari non c’è alcuna ragione logica o giuridica per cui un affidamento di servizi o una spesa pubblica restino leggibili per cinque anni in un ente e spariscano dopo pochi giorni in un altro. A loro giudizio è una disparità di trattamento tra cittadini che contraddice il principio della pubblica amministrazione come «casa di vetro».

Il nodo dell’accesso agli atti

Il paradosso più evidente, sostiene il Pd, è che oggi un cittadino debba presentare una formale richiesta di accesso agli atti per leggere un provvedimento che è già pubblico per sua natura. Bisogna compilare moduli, protocollare l’istanza e aspettare fino a trenta giorni. Secondo il gruppo consiliare il sistema penalizza anche gli uffici pubblici, costretti a istruire pratiche e a inviare copie di atti che potrebbero restare online fin dall’inizio.

Cosa prevede il testo

Il ddl è composto da un articolo unico, che sostituisce la lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10/2014. La regola varrebbe allo stesso modo per Regione, Camere di commercio, Comuni, Comunità di valle, Comunità comprensoriali e Apsp. Tutti i provvedimenti degli organi politici (delibere) e dei dirigenti (determine) dovrebbero essere pubblicati per intero per almeno cinque anni, superando la prassi degli elenchi semestrali.

Resta in vigore la tutela della privacy. Come già previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della stessa legge, gli enti dovranno oscurare o anonimizzare i dati personali non pertinenti, eccedenti, sensibili o sanitari, nel rispetto del Gdpr. Il contenuto amministrativo e le motivazioni delle decisioni resteranno invece visibili.

«La trasparenza non può dipendere dal gestionale informatico scelto dal singolo ente né dalla buona volontà amministrativa», conclude il Gruppo regionale del Pd. «Ciò che è pubblico deve restare realmente accessibile a tutti, senza barriere».