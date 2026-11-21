TRENTO. È Algorab di Lavis la piccola e media impresa più innovativa del Trentino nel 2026. L'azienda, specializzata nelle tecnologie per la gestione intelligente delle infrastrutture e dell'illuminazione pubblica, ha conquistato il primo posto nella terza edizione del premio promosso da Trentino Sviluppo e Camera di Commercio di Trento, in collaborazione con Industrio Ventures.

La premiazione si è svolta venerdì 20 novembre, a Palazzo Roccabruna, con dieci imprese in gara. Al secondo posto si è classificata Re-Cig di Civezzano, che ha sviluppato un sistema per recuperare e trasformare i mozziconi di sigaretta in materiale plastico riutilizzabile. Sul podio anche Silvelox Group, seguita da FTH e Iris Lab.

Algorab si è distinta per i risultati economici e i progetti di sviluppo tecnologico. L'impresa realizza sistemi che permettono di controllare a distanza l'illuminazione di strade, gallerie e spazi pubblici. Tra gli obiettivi dei prossimi anni figurano il potenziamento delle piattaforme digitali, la sicurezza informatica e lo sviluppo di nuove applicazioni per le città intelligenti.

Particolarmente innovativa anche l'attività di Re-Cig, che recupera i filtri delle sigarette trasformandoli in acetato di cellulosa riciclato, utilizzabile per produrre montature di occhiali, accessori di moda e oggetti di design. Un modello di economia circolare che punta a dare nuova vita a uno dei rifiuti più diffusi nell'ambiente.

Alle aziende vincitrici sono stati assegnati premi in denaro per complessivi 12mila euro, servizi di accompagnamento e l'accesso alla competizione nazionale InnovUp PMI Innovativa dell'anno. Per la prima volta, anche le imprese classificate dal terzo al quinto posto hanno ricevuto un riconoscimento utilizzabile per i servizi di Trentino Sviluppo.

«Questo premio mira a valorizzare e far conoscere l'attività delle piccole e medie imprese che hanno scelto l'innovazione come cifra distintiva», ha sottolineato Giuseppe Consoli, presidente di Trentino Sviluppo.

Per Andrea De Zordo, presidente della Camera di Commercio di Trento, le aziende premiate dimostrano che «anche un territorio caratterizzato da piccole e medie imprese come il nostro può esprimere eccellenze tecnologiche e imprenditoriali di grande rilievo».