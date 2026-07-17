TRENTO. Torna anche quest'anno il Programma Interscambi giovanili, l'iniziativa della Provincia dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che punta a rafforzare il legame tra il Trentino e le comunità dei discendenti degli emigrati all'estero. Da sabato 18 luglio a domenica 2 agosto saranno 15 i giovani oriundi trentini provenienti da Australia, Canada, Argentina, Brasile, Cile, Paraguay e Messico che soggiorneranno in provincia ospitati da altrettanti coetanei residenti in diverse località del territorio.

L'iniziativa, giunta alla venticinquesima edizione e promossa dal Servizio Coesione territoriale, politiche abitative, valorizzazione del capitale sociale trentino all'estero, coinvolgerà famiglie di Trento, Martignano, Gardolo, Vigo Meano, Mezzolombardo, Dimaro Folgarida, Comano Terme, Castello Tesino, Baselga di Pinè, Cembra Lisignago, Aldeno e Riva del Garda. Nel 2027 saranno invece i giovani trentini a raggiungere i Paesi d'origine dei loro ospiti per completare lo scambio.

«Facendo leva sulla comune identità e origine dei giovani, il Programma Interscambi giovanili consente loro di vivere un momento formativo e di crescita unico e di porre le basi per stabilire nuove relazioni e opportunità future», sottolinea l'assessore provinciale Mattia Gottardi.

Il programma prevede un incontro ufficiale di apertura lunedì 20 luglio alle 11 nella Sala Belli del palazzo della Provincia, seguito da quattro giornate di visite organizzate sul territorio. Venerdì 24 luglio i partecipanti incontreranno i rappresentanti dei Comuni di origine delle rispettive famiglie. Durante il soggiorno potranno inoltre utilizzare la Trentino Guest Card, messa a disposizione grazie alla collaborazione con Trentino Marketing, per visitare il territorio in autonomia e raccontare l'esperienza attraverso i social e la piattaforma digitale "MondoTrentino Village".