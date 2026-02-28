TRENTO. Rafforzare il funzionamento organizzativo e sostenere i percorsi di qualificazione del personale delle Residenze sanitarie assistenziali del territorio: con questo obiettivo la Giunta regionale ha confermato lo stanziamento complessivo di 250 mila euro a favore delle strutture che operano nel settore dell’assistenza agli anziani.



Il provvedimento prevede l’assegnazione di un contributo di 125 mila euro alle realtà della Provincia autonoma di Bolzano, tramite l’Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige (ARPA), e di un analogo importo destinato alle strutture del Trentino attraverso l’Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza (UPIPA).



“Le Residenze per anziani svolgono un ruolo fondamentale nel nostro sistema di welfare e rappresentano un presidio essenziale per le famiglie e le comunità locali – sottolinea l’assessore regionale alla previdenza Carlo Daldoss – con questo intervento intendiamo sostenere le attività di carattere amministrativo e organizzativo delle associazioni e promuovere iniziative formative e di aggiornamento rivolte al personale, così da rafforzare la qualità complessiva dei servizi offerti”.



Le risorse potranno essere utilizzate per attività di supporto gestionale e organizzativo, nonché per l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale destinati agli operatori delle RSA. Le iniziative potranno coinvolgere anche soggetti esterni, nel rispetto delle priorità individuate e con particolare attenzione al miglioramento delle competenze del personale impiegato nelle strutture.



“Garantire strutture efficienti e operatori sempre più preparati significa assicurare standard assistenziali elevati e risposte adeguate ai bisogni di una popolazione che invecchia – conclude Daldoss – il sostegno alle attività organizzative e alla crescita professionale è un investimento concreto nella qualità dell’assistenza e nella tenuta del sistema socio-assistenziale del nostro territorio”.



