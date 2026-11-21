TRENTO. Oltre un secolo di temperature e precipitazioni del Trentino, dal 1920 a oggi, consultabili online e scaricabili in pochi secondi. Meteotrentino mette a disposizione un nuovo archivio digitale che permette di esplorare l'evoluzione del clima sul territorio provinciale, con serie storiche complete anche per i periodi in cui le rilevazioni meteorologiche risultavano mancanti.

La novità è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler (FBK), che ha sviluppato algoritmi di intelligenza artificiale e modelli statistici per ricostruire i dati assenti. Le informazioni raccolte dalle stazioni meteorologiche sono state integrate con valori stimati, ottenendo serie continue e validate, utili per studiare i cambiamenti climatici nel corso dei decenni.

Tra gli esempi disponibili figura la stazione di Trento Laste, per la quale è possibile analizzare l'andamento delle temperature massime a partire dal 1920. L'archivio consente inoltre di verificare il numero dei giorni di gelo, quando la temperatura minima scende sotto zero, e delle notti tropicali, individuate dalla piattaforma attraverso temperature minime superiori ai 18 gradi.

Il nuovo servizio permette di scaricare le informazioni nei formati csv, png e Parquet, quest'ultimo particolarmente adatto all'elaborazione di grandi quantità di dati. Una risorsa destinata non soltanto ai cittadini, ma anche a ricercatori, amministrazioni pubbliche e professionisti impegnati nella pianificazione territoriale, nell'agricoltura e nella tutela ambientale.

Attualmente sono disponibili le serie relative a temperature e precipitazioni, mentre prossimamente saranno aggiunti anche i dati su pressione atmosferica, umidità e vento. L'archivio è accessibile attraverso il sito di Meteotrentino, nella sezione dedicata ai dati storici, oppure selezionando direttamente una stazione meteorologica sulla mappa.