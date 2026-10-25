TRENTO. Dopo una domenica dal sapore quasi invernale, con temperature decisamente più basse rispetto alla media stagionale, il Trentino si prepara a una settimana di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. A tracciare le previsioni è il meteorologo Giacomo Poletti, che annuncia un periodo senza precipitazioni almeno fino al 2-3 novembre, ma con una marcata altalena termica.

Domenica 25 ottobre le massime a Trento si fermano attorno ai 13-13,5 gradi, circa tre gradi sotto la media del periodo. Una situazione insolita dopo mesi caratterizzati da anomalie positive: secondo Poletti, non si registrava una breve fase sotto media dalla metà di maggio. Da lunedì 26 ottobre, però, il quadro cambia: cielo generalmente buono con qualche velatura e zero termico attorno ai 2.700-2.800 metri.

Martedì 27 ottobre prevarrà il sereno, accompagnato dall’arrivo di aria mite in quota. Lo zero termico salirà addirittura oltre i 4.000 metri, con forti inversioni termiche rispetto ai fondovalle. Mercoledì 28 sarà una giornata mite e soleggiata, con qualche possibile velatura e zero termico in discesa verso i 3.200 metri.

Tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre le temperature torneranno gradualmente a diminuire, ma il sole resterà protagonista. Anche il fine settimana di Ognissanti, domenica primo novembre, dovrebbe trascorrere all’insegna della stabilità, senza piogge. Possibile soltanto qualche rinfrescata da est, mentre le perturbazioni atlantiche resteranno lontane.