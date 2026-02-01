TRENTO. Ci sono anche due partiti territoriali trentini - il Patt e Campobase - tra le forze politiche beneficiarie della scelta del 2 per mille dell'Irpef effettuata dai contribuenti nelle dichiarazioni del 2025 in relazione ai redditi 2024. Il Patt ha incassato complessivamente 56.774 euro potendo contare sulla scelta effettuata da 4.769 contribuenti, mentre Campobase ha ricevuto 30.842 euro vista la scelta di 2.551 contribuenti.



Per Campobase si tratta di un dato un crescita rispetto all'anno precedente, quando a scegliere di destinare il 2 per mille al partito territoriale trentino erano stati solo 2.021 contribuenti con un totale di 23.189 euro.Le Stelle alpine, invece, hanno subito un calo di introiti. Infatti nelle dichiarazioni 2024 i finanziamenti tramite il 2 per mille al Patt erano stati pari a 59.610 euro grazie alla scelta di 5.119 contribuenti.



La cifra è comunque in netta crescita rispetto al 2015 primo anno in cui fu introdotta questa nuova possibilità in cui il Patt ricevette solo 7.079 euro da 3.014 contribuenti. Allora Campobase non c'era, ma al suo posto c'era l'Unione per il Trentino che potè contare su 11.295 euro versati grazie al 2 per mille di 4.962 contribuenti.



La Svp ha incassato nel 2025 circa 455.000 euro dal 2 per mille tramite le dichiarazioni dei redditi e occupa così il decimo posto nella classifica nazionale dei partiti. L'importo è in netto aumento rispetto al 2015 quando fu introdotto e quando la Stella alpina ricevette appena 150.000 euro.



Cresce anche il numero dei sostenitori, che è salito a 24.112, con un contributo medio di 18,88 euro. Le sezioni locali dei partiti nazionali come Pd, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega ricevono invece una quota parte del 2 per mille dai partiti nazionali. Il partito nazionale che ha ottenuto più finanziamenti dal 2 per mille è il Pd con 10.570.887 euro nel 2025, grazie a 632.803 contribuenti che hanno deciso di sostenerlo. Al secondo posto c'è Fratelli d'Italia, che però si deve accontentare di 6.617.862 euro dovuti alle scelte di 435.855 contribuenti. Al terzo posto c'è poi il Movimento 5 Stelle con 3.171.153 euro per la scelta di 272.880 contribuenti. La Lega ha poco più di un milione di euro. Forza Italia 788.656.