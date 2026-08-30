ROMA. Prenderà il via martedì 1° settembre il semestre aperto per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, secondo anno di applicazione del nuovo modello di accesso ai corsi di laurea. Sono 62.200 gli studenti iscritti, a fronte di poco più di 30 mila posti complessivamente disponibili.

Gli studenti potranno frequentare liberamente il primo semestre seguendo i tre insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, per un totale di 18 crediti formativi universitari. Le lezioni termineranno almeno dieci giorni prima del primo appello d'esame, fissato per 10 dicembre. Il secondo sarà l'11 gennaio 2027.

Sulla base dei risultati ottenuti sarà stilata la graduatoria nazionale di merito, dalla quale dipenderà l'immatricolazione definitiva nelle sedi indicate al momento dell'iscrizione. Rispetto allo scorso anno sono stati ampliati il periodo delle lezioni e i tempi a disposizione prima degli esami.

Dei 62.200 iscritti, oltre 52.300 hanno scelto Medicina e Chirurgia, 4.300 Odontoiatria e 5.550 Veterinaria. Il 72% è costituito da studentesse, mentre gli studenti rappresentano il 28%.

Complessivamente sono disponibili 30.225 posti, 3.160 in più rispetto allo scorso anno accademico: 27.001 per Medicina, 1.825 per Odontoiatria e 1.399 per Veterinaria. Di questi, 23.495 sono negli atenei statali e 6.730 nelle università non statali.