BOLZANO. Non terzo, ma secondo: alla vigilia della partenza della terz'ultima tappa della Dakar Classic, Josef Unterholzner e Franco Gaioni hanno guadagnato una posizione nella graduatoria assoluta. La ragione è la maxi penalità inflitta all'equipaggio spagnolo composto da Juan Morera e Lidia Ruba, che occupava la piazza d'onore.

L'ex consigliere regionale di Lana e il suo navigatore di Bolzano sono secondi a 259 lunghezze dai primi, che sono sempre il lituano Raisys e il francese Marqeus. Sui terzi hanno un vantaggio di 20 punti, ma sui quarti, gli italiani e compagni di squadra dell'R Team Marco Ernesto Leva e Alexia Giugni, ne vantano 237. Paolo Fellin e Werner Gramm hanno chiuso 24/i, secondo miglior risultato parziale dalla partenza, mentre il terzo equipaggio di imprenditori regionali, quello formato d Lorenzo Delladio e Guido Guerrini, è arrivato 81/o.

Nella generale, Fellin e Gramm sono risaliti fino al 51/o posto mentre Delladio e Guerrini sono sempre 80/i.