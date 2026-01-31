TRENTO. Come nel 2024, anche nel 2025 in Trentino Alto Adige l'auto più venduta ai privati è stata la Dacia Sandero, che è risultata anche la prima nella provincia di Trento (370 unità immatricolate), mentre in quella di Bolzano ha primeggiato la Volkswagen T-Roc (129). Lo rivela l'elaborazione dei dati del ministero dei Trasporti da parte dell'Unrae, l'unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri.



Con 497 esemplari, in regione la Sandero l'ha spuntata sulla Fiat Panda (417), il modello di gran lunga più venduto d'Italia (compresi anche gli altri canali di commercializzazione) con quasi 102.500 esemplari. Al terzo posto la T-Roc con 292, appena due esemplari in più rispetto alla quarta, la Dacia Duster. Poi, nell'ordine, la Toyota Yaris Cross (274), la Suzuki Vitara (269), la Volkswagen T-Cross, la Suzuki Swift (252), la Toyota Yaris (227) e la Ford Tourneo.



Nel 2024 la Dacia Sandero era prima con 537 unità davanti alla Duster (380) e alla T-Cross (310). Nel 2019, l'ultimo anno prima della pandemia, il podio automobilistico privato regionale era monopolizzato dalla Volkswagen: T-Roc (608) davanti a Polo (388) e T-Cross (368).



In Trentino le tre auto più vendute ai privati del 2025 sono state la Sandero, la Panda (294) e la Vitara (222). In Alto Adige la T-Roc, la Sandero (127) e la Panda (123).