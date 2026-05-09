GENOVA. Gli alpini trentini sono a Genova per vivere l’Adunata nazionale 2026, che è entrata nel vivo dopo l’alzabandiera di apertura. Tra le migliaia di penne nere arrivate dalla nostra provincia c’è anche il sindaco di Trento, protagonista di un incontro con la sindaca di Genova, Silvia Salis, nel clima di accoglienza che accompagna la grande mobilitazione alpina.



Domani è atteso il momento più partecipato: la sfilata per le vie di Genova, con partenza alle 9 da piazza Corvetto e percorso lungo via Roma, via Dante, via XX settembre e arrivo verso corso Torino. Le penne nere trentine dovrebbero sfilare tra le 10.30 e le 11.



Nel pomeriggio è stato inaugurato anche il grande cappello alpino in legno dello scultore Egidio Petri, partito da Segonzano e dedicato agli alpini “andati avanti”.