TRENTO. Si aprono a breve i tempi delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2026/2027 in Trentino. Per i percorsi di istruzione dalle primarie alle superiori e la formazione professionale le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra martedì 13 gennaio e lunedì 16 febbraio 2026, attraverso l’accesso al portale Vivoscuola mediante SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi).

Per le scuole d’infanzia, sempre con riferimento all’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni saranno aperte da lunedì 19 gennaio a lunedì 2 febbraio 2026. Hanno diritto all’iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento, che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2027.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica mediante l’accesso al portale Vivoscuola.

Negli stessi termini saranno aperte le pre-iscrizioni per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2027 presso la scuola dell’infanzia dell’area d’utenza. Per coloro che necessitano di supporto nell’iscrizione online è possibile rivolgersi agli sportelli provinciali periferici e rimangono comunque a disposizione i circoli di coordinamento delle scuole dell’infanzia.