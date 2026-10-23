TRENTO. Libri per bambini a un euro, romanzi e guide turistiche a due euro, saggi a cinque euro. Da lunedì 26 ottobre la Biblioteca comunale di Trento apre al pubblico la vendita di un’ampia selezione di libri, quasi 6000, e altri materiali dismessi dal proprio catalogo. L’iniziativa si svolge al piano terra della sede di via Roma 55, dove i visitatori potranno scegliere tra pubblicazioni per tutte le età, suddivise per argomento e tipologia.

L’offerta comprende narrativa, fumetti, libri per bambini e ragazzi, pubblicazioni trentine, saggistica, manuali, guide turistiche e volumi in lingua straniera, oltre a opere di particolare pregio, cd musicali e dvd. Un’intera sezione sarà riservata ai più giovani. I prezzi varieranno in base alle caratteristiche dei materiali: un euro per libri destinati a bambini e ragazzi, vecchie riviste e altri documenti; due euro per romanzi e guide turistiche; tre euro per cd, dvd ed edizioni narrative di pregio; cinque euro per i saggi. Per le pubblicazioni di maggior valore saranno applicate tariffe specifiche, a partire da otto euro.

La vendita sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 18. Ogni volume avrà un’etichetta con il prezzo e gli acquisti potranno essere pagati in contanti o con bancomat alla cassa allestita nella Sala Manzoni. È previsto un limite massimo di 20 libri o documenti per persona. Non sarà possibile prenotare titoli o chiedere che vengano messi da parte: per acquistare sarà necessario presentarsi direttamente in biblioteca.

Prima di avviare la vendita, la Biblioteca comunale ha offerto a scuole, altre biblioteche e associazioni del territorio la possibilità di ritirare gratuitamente le pubblicazioni utili alle rispettive attività. L’elenco dei materiali dismessi è consultabile nella sezione News del sito della biblioteca, ma non viene aggiornato in tempo reale dopo le vendite o le cessioni. La disponibilità effettiva dei singoli titoli potrà quindi essere verificata soltanto sul posto.