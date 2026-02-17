TRENTO. Un possibile primo assaggio di primavera anticipata potrebbe arrivare già nella prossima settimana, con un aumento delle temperature che, secondo le proiezioni, potrebbe diventare marcato dopo domenica 22 febbraio. Il rialzo termico è visto in progressiva accelerazione, con valori in netta crescita rispetto ai giorni precedenti.



Nel frattempo, la fase attuale resta in gran parte stabile. Dopo un martedì 17 asciutto e freddo, con aperture prevalenti e qualche rinforzo del vento da nord a più riprese, anche mercoledì 18 dovrebbe mantenere condizioni di tempo asciutto, pur con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata.



L’unico passaggio più instabile è atteso per giovedì 19 febbraio, quando è prevista una perturbazione ancora da definire nel dettaglio. Al momento l’ipotesi più probabile è quella di neve oltre gli 800-900 metri, con la possibilità di qualche fenomeno anche in Val di Fiemme e Val di Fassa, ma con evoluzione da confermare.



Da venerdì 20 e sabato 21, infine, dovrebbe aprirsi una nuova fase senza precipitazioni, con al massimo nuvolosità alta e temperature ancora lievemente sotto la media, prima del cambio più deciso previsto a partire da domenica.