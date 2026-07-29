TRENTO. Fino al tardo pomeriggio di oggi il tempo resterà sostanzialmente stabile, da domani arriva il picco della nuova ondata di caldo. A fare il punto è il meteorologo Giacomo Poletti, che spiega come fino alle ore 18-19 "non si muoverà foglia", con assenza di precipitazioni e la sola formazione di cumuli sui rilievi durante le ore pomeridiane.

Il cambiamento è atteso proprio tra la prima serata e la notte. Da nord entrerà una veloce linea di rovesci e temporali che, spostandosi verso sud, dovrebbe però perdere progressivamente intensità, raggiungendo il confine meridionale della provincia ormai indebolita.

Le precipitazioni saranno molto irregolari, con accumuli generalmente compresi tra 0 e 15 millimetri, a seconda delle zone interessate dal passaggio dei fenomeni.

Da giovedì 30 luglio inizierà invece una nuova e intensa ondata di caldo africano. Le temperature saliranno di altri 2-3 gradi, aprendo una lunga fase con massime comprese tra 35 e 38 gradi a Trento, condizioni che, secondo le attuali previsioni, potrebbero protrarsi fino a giovedì 6 agosto.

Nei prossimi giorni l'anticiclone africano dominerà gran parte dell'Europa orientale. Questa configurazione, osserva Poletti, non escluderà però la formazione di temporali pomeridiani, localmente anche intensi e a lento movimento, favoriti da deboli infiltrazioni di aria umida da ovest. Una delle giornate da tenere sotto osservazione potrebbe essere domenica.

Rispetto alle ondate di caldo di giugno e della prima parte di luglio, questa volta il sistema atmosferico risulterà maggiormente spostato verso est: l'Inghilterra resterà al fresco, mentre anche Parigi dovrebbe mantenersi al di sotto della soglia dei 35 gradi.