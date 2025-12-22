TRENTO. Dal primo gennaio 2026, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento assumerà la nuova denominazione di Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (Asuit). Il cambiamento segna l'avvio di una nuova fase organizzativa del sistema sanitario provinciale, fondata sull'integrazione strutturata tra assistenza, didattica e ricerca, in collaborazione con l'Università di Trento.

Asuit è un ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, e garantirà la gestione coordinata dei servizi sanitari e socio-sanitari su tutto il territorio. Con Asuit la ricerca sanitaria diventa una funzione strutturata dell'Azienda, con una governance dedicata e strumenti di raccordo tra attività assistenziali, formative e scientifiche. Sono previsti dipartimenti ad attività integrata e un responsabile scientifico nominato d'intesa con l'Università. Il modello adottato è coerente con la normativa nazionale sulle aziende sanitarie universitarie.

Dal punto di vista operativo, Asuit subentrerà all'Apss in tutti i rapporti giuridici, assicurando continuità dei servizi, del personale e dell'organizzazione. Per i cittadini non cambiano modalità di accesso alle cure né l'offerta sanitaria sul territorio. "Attraverso la nuova Asuit - ha sottolineato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti - rafforziamo un modello di sanità vicino alle persone, capace di tenere insieme la specificità del Trentino e una visione complessiva del sistema". Il rettore dell'università di Trento, Flavio Deflorian ha evidenziato che "con la nuova Asuit non vogliamo creare solo una struttura, ma un modo di fare insieme, unendo ricerca, formazione e assistenza". L'assessore provinciale alla sanità, Mario Tonina, ha osservato che "il disegno di legge sulla Asuit, che ha trovato in consiglio provinciale una condivisione ampia e trasversale, senza voti contrari, è un unicum in Italia e valorizza fino in fondo il ruolo del territorio, garantendo una reale integrazione tra sanità e università".

La nascita di Asuit si basa su un protocollo di intesa tra Provincia e Università, che definirà le modalità di collaborazione nelle attività di assistenza, didattica e ricerca.