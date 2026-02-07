TRENTO. Il crollo di un muro di controripa ha interessato questa mattina la SP n. 31 del Passo Manghen, tra le località Piazzol e Canton, ostruendo parte della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Molina di Fiemme e il Servizio gestione strade dellla Provincia autonoma di Trento.

Al momento, la strada è transitabile a senso unico alternato, regolato da semaforo. Nell'immediato, l'intervento consisterà nella rimozione del materiale franato e nella posa di gabbioni prefabbricati per contenere eventuali altri crolli e stabilizzare la rampa di monte.