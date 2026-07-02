TRENTO. "Questa mattina abbiamo depositato un esposto alla Procura regionale della Corte dei conti affinché accerti eventuali responsabilità amministrativo-contabili connesse alla realizzazione del Cpr di Trento" - dichiarano Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani, Paolo Binda e Lapo Detassis di Radicali Trento.

"La Provincia è pronta a destinare ingenti risorse pubbliche per realizzare una struttura da appena dieci posti, simbolo di un modello che da anni si distingue per inefficienze e gravi criticità sul piano dei diritti umani. Dopo il parziale rigetto della nostra richiesta di accesso agli atti, motivato con esigenze di sicurezza nazionale, riteniamo necessario che sia la magistratura contabile a verificare se vi siano profili di antieconomicità e di possibile danno erariale. Per questo abbiamo presentato un esposto nei confronti di ignoti, chiedendo che vengano svolti tutti gli accertamenti del caso", concludono Binda e Detassis.