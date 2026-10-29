TRENTO. Massima fiducia nelle forze dell’ordine, ma anche attenzione alla sicurezza dei commercianti e delle attività economiche in vista della manifestazione prevista per domani, venerdì 30 ottobre, nel capoluogo trentino. È la posizione espressa da Confcommercio Trentino e Confesercenti del Trentino dopo il confronto di oggi nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle due associazioni.

L’incontro ha consentito di approfondire le esigenze di tutela delle imprese cittadine e di fare il punto sul coordinamento istituzionale predisposto per la gestione del corteo. Le associazioni sottolineano l’importanza di garantire contemporaneamente il diritto a manifestare pacificamente, la sicurezza dei cittadini e il regolare svolgimento delle attività economiche.

«Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra massima fiducia nelle forze dell’ordine, nella loro professionalità e nella capacità delle istituzioni di assicurare una gestione attenta ed equilibrata della manifestazione di domani», dichiara Walter Botto, vicepresidente di Confcommercio Trentino, presente all’incontro.

Il rappresentante dell’associazione non nasconde le preoccupazioni emerse tra gli operatori economici dopo gli episodi delle scorse settimane. «Siamo consapevoli che le cronache delle scorse settimane abbiano lasciato qualche preoccupazione tra gli operatori economici, ma proprio per questo consideriamo particolarmente importante il confronto con le autorità e il lavoro di coordinamento che viene svolto a tutela dell’intera comunità».

Per Botto, il diritto alla protesta deve essere garantito senza compromettere la sicurezza delle persone e il lavoro delle imprese. «Il diritto di manifestare rappresenta una componente fondamentale della vita democratica e deve potersi esercitare nel rispetto delle persone, delle regole e delle attività economiche», sottolinea, esprimendo fiducia nella possibilità che il corteo si svolga senza criticità.

Un invito alla collaborazione arriva anche dal presidente di Confesercenti del Trentino, Mauro Paissan, che richiama l’attenzione sulla necessità di segnalare immediatamente eventuali situazioni problematiche.

«L’invito agli operatori economici è quello a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine, che monitoreranno la manifestazione dall’inizio alla fine, qualsiasi episodio che possa richiedere il loro intervento», afferma Paissan.

Il presidente ribadisce inoltre la volontà delle associazioni di mantenere un confronto costante con le istituzioni. «Trento deve rimanere una città sicura, viva e aperta a tutti, in cui il diritto di manifestare pacificamente deve accompagnarsi al rispetto di chi lavora e garantisce vitalità nei nostri centri».

Confcommercio e Confesercenti insistono infine sulla necessità di distinguere nettamente il legittimo esercizio del diritto di manifestare da eventuali comportamenti violenti o danneggiamenti, che non possono essere giustificati dalle ragioni della protesta.

L’obiettivo condiviso dalle due associazioni è quello di consentire lo svolgimento della manifestazione di venerdì 30 ottobre senza ripercussioni sulla sicurezza e sulla normale operatività delle attività commerciali di Trento, affidandosi al coordinamento delle autorità e al senso di responsabilità dei partecipanti.