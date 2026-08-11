TRENTO. Proseguono le iscrizioni ai corsi di inglese e tedesco per adulti promossi dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito del Catalogo lingue adulti 2025-2027. L’iniziativa, cofinanziata dal Programma Fse+ 2021-2027, mette a disposizione percorsi della durata di 80 ore, rivolti ai livelli A2, B1, B2 e C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

La Provincia ha destinato all’iniziativa 4 milioni di euro, con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche utili sia nel mondo del lavoro sia nella formazione e nella vita quotidiana. «Abbiamo scelto di rafforzare in modo significativo l'offerta», sottolinea il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli, evidenziando anche la volontà di portare i corsi fuori dai principali centri.

I percorsi sono destinati ai cittadini non pensionati, residenti in Trentino oppure domiciliati sul territorio provinciale per motivi di lavoro. È necessario avere assolto l’obbligo scolastico, non frequentare percorsi di istruzione o formazione professionale del secondo ciclo e possedere una conoscenza almeno di livello A1 della lingua scelta.

Ogni partecipante può optare per una sola lingua e scegliere la sede e l’ente attuatore tra quelli presenti nel Catalogo. Il livello di partenza viene stabilito attraverso un test, che non è richiesto a chi possiede una certificazione linguistica rilasciata dal primo gennaio 2023 o un «mock test» effettuato dal 30 giugno 2025.

Per i percorsi B1, B2 e C1, al termine delle lezioni sarà inoltre possibile sostenere l’esame per ottenere la relativa certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale. Chi possiede già una certificazione non può invece iscriversi a un corso dello stesso livello.

La domanda di adesione deve essere presentata online dalla pagina dedicata al Catalogo lingue adulti, attraverso il servizio della Provincia e con autenticazione tramite Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Per le informazioni sullo svolgimento delle lezioni è possibile rivolgersi direttamente agli enti che organizzano i corsi.