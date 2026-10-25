TRENTO. Una mattinata all’insegna dello sport, della salute e del sostegno concreto ai più giovani. Oggi, domenica 25 ottobre 2026, il cuore del capoluogo trentino ha fatto da cornice ad una grande iniziativa benefica: una corsa e camminata non competitiva di 5 km pensata per unire l’attività all’aria aperta alla solidarietà sociale.

L’evento, aperto ad appassionati, corridori, famiglie e cittadini di ogni età, ha preso il via alle 9 dal suggestivo scenario di piazza della Mostra, che ospita sia la partenza sia il traguardo. Il percorso ad anello si snoda per cinque chilometri tra le vie storiche del centro di Trento ed i suoi dintorni.

Al di là dell’aspetto motorio e ricreativo, l’iniziativa si prefigge una raccolta fondi cruciale per la sanità del territorio. I proventi e le donazioni raccolte saranno interamente destinati all’acquisto di nuove apparecchiature per il sistema di elettroencefalografia in dotazione all’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza di Trento, contribuendo in maniera tangibile a migliorare le capacità diagnostiche e di cura rivolte ai pazienti in età pediatrica e giovanile.