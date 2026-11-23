SESTO. Un telefono cellulare da 550 euro mai arrivato a destinazione e una firma che la destinataria sostiene di non aver mai apposto. È quanto emerso da un'indagine dei Carabinieri di Sesto, conclusa con la denuncia di un corriere di 34 anni, residente nella Bassa Atesina, accusato di falsità in documento informatico e sostituzione di persona.

A far partire gli accertamenti è stata una donna di Sesto, che aveva regolarmente acquistato uno smartphone senza però riceverlo. Secondo quanto ricostruito dai militari, il dipendente della società di spedizioni avrebbe lasciato il pacco all'esterno dell'abitazione, senza consegnarlo direttamente alla destinataria.

Il particolare più significativo è emerso dall'esame della documentazione elettronica. Sul palmare utilizzato dal corriere sarebbe stata inserita una firma grafometrica falsa, attribuita alla donna, che in realtà non si trovava in casa al momento della presunta consegna. Un espediente che, secondo gli investigatori, sarebbe servito a far risultare regolarmente completata la spedizione.

Il 34enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bolzano. Restano aperti gli accertamenti per chiarire che fine abbia fatto il telefono e verificare eventuali ulteriori responsabilità. La posizione dell'indagato dovrà essere valutata dall'autorità giudiziaria.