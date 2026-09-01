MILANO. Un vecchio mistero familiare torna improvvisamente a far discutere. Fabrizio Corona, nell'ultima puntata di “Falsissimo”, sostiene di conoscere il motivo che avrebbe contribuito alla lunga frattura tra Belen e Cecilia Rodriguez. E nella sua ricostruzione compare un nome decisamente pesante: quello di Ignazio Moser, marito di Cecilia.

Tutto parte da una frase pronunciata da Belen Rodriguez nell'ottobre 2025, durante l'intervista concessa a Francesca Fagnani a “Belve”. Parlando dei mesi trascorsi senza rapporti con la sorella, la showgirl aveva ammesso di essersi resa protagonista di una «marachella», riconoscendo che Cecilia aveva avuto le sue ragioni per arrabbiarsi. Nessun dettaglio, però, su cosa fosse realmente successo.

Ora Corona sostiene che dietro quella parola ci sarebbe una vicenda ben più delicata. L'ex re dei paparazzi afferma che Belen gli avrebbe confidato, tra il 2021 e il 2022, di aver avuto un rapporto con Ignazio Moser. Una versione esplosiva che coinvolgerebbe direttamente il compagno, poi diventato marito, della sorella.

Si tratta però di affermazioni di Fabrizio Corona che non risultano supportate da conferme indipendenti. Proprio per questo il racconto va mantenuto sul terreno delle indiscrezioni e non può essere presentato come un fatto accertato.

La nuova puntata di “Falsissimo” riaccende comunque i riflettori su una delle parentesi più enigmatiche della famiglia Rodriguez. Belen e Cecilia hanno poi ricucito il loro rapporto, ma il significato di quella famosa «marachella» non era mai stato chiarito pubblicamente. Corona sostiene adesso di avere la risposta, aprendo inevitabilmente un nuovo capitolo del caso.