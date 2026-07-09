TRENTO. La Giunta provinciale avrebbe scelto di non garantire più un posto letto a tutte le donne senza dimora che ne fanno richiesta. È l'accusa lanciata da Lucia Coppola, consigliera provinciale e regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha presentato una nuova interrogazione chiedendo conto della gestione dell'accoglienza notturna.

Coppola ricorda di aver già affrontato il tema con due interrogazioni nel corso dell'anno, l'ultima depositata ad aprile e, afferma, rimasta senza risposta. Una situazione che definisce «grave» perché, sostiene, riguarda la tutela di diritti fondamentali e delle persone più vulnerabili.

Secondo la consigliera, per un periodo la Provincia aveva garantito un posto letto a tutte le donne che avevano presentato regolare domanda attraverso i servizi competenti. Successivamente, però, questo indirizzo sarebbe stato modificato e, una volta esauriti i posti disponibili, le richiedenti verrebbero lasciate senza alcuna soluzione alternativa.

Per Coppola non si tratta di una conseguenza inevitabile, ma di una precisa scelta politica e amministrativa. «Lasciare una donna senza alcuna possibilità di accoglienza significa esporla consapevolmente a rischi per la salute, la sicurezza e l'incolumità personale», afferma, aggiungendo che questo compromette anche i percorsi di inclusione sociale e lavorativa e lede la dignità delle persone coinvolte. La consigliera sottolinea inoltre che tra le donne interessate vi sarebbero anche lavoratrici e residenti da anni sul territorio provinciale.

Nell'interrogazione, Coppola chiede alla Giunta se confermi il cambio di indirizzo sull'accoglienza notturna, quali siano le motivazioni della scelta e quanti siano stati, negli ultimi dodici mesi, i casi di donne rimaste escluse dall'accoglienza per mancanza di posti. Domanda inoltre quante abbiano trascorso la notte in strada dopo essersi rivolte ai servizi provinciali, quali interventi siano stati adottati in questi casi e quando la Provincia intenda garantire che nessuna donna sia costretta a dormire all'aperto dopo aver chiesto assistenza.