TRENTO. Dodici mesi alla scoperta della natura, delle specie animali e vegetali e delle attività scientifiche dedicate alla loro conservazione. Si intitola “Biodiversità da vicino. Un anno tra natura e ricerca” il calendario 2027 di Coop Trentino Südtirol, realizzato in collaborazione con il Muse – Museo delle Scienze di Trento.

Attraverso fotografie e approfondimenti scientifici, il progetto accompagnerà soci e clienti in un viaggio alla scoperta della ricchezza degli ecosistemi, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della loro tutela in un contesto caratterizzato dai cambiamenti climatici e dalla trasformazione degli habitat.

«Anche per la realizzazione del calendario 2027 abbiamo voluto rinnovare la collaborazione con il Muse, un centro di eccellenza riconosciuto su scala nazionale – ha dichiarato Renato Dalpalù, presidente di Sait Coop –. Abbiamo scelto di dedicare questa edizione alla biodiversità perché rappresenta una ricchezza fondamentale del nostro Pianeta e un patrimonio da conoscere, valorizzare e tutelare».

Nel corso dei dodici mesi saranno raccontate le ricerche del museo, dalla salamandra di Aurora al leopardo delle nevi, dagli insetti impollinatori agli uccelli migratori, fino alle piante alpine.

«Per il Muse studiare la biodiversità significa esplorare, raccogliere dati e campioni, analizzare. Ma prima di tutto significa concedere alle altre specie un po' della nostra attenzione, facendole emergere dall'indifferenziato sfondo nel quale troppo spesso le collochiamo», ha spiegato Massimo Bernardi, direttore del Museo delle Scienze.

Grazie anche al sostegno di Coop Trentino Südtirol, il museo porta avanti diversi progetti di ricerca e conservazione, tra cui lo studio del leopardo delle nevi in Mongolia e il progetto Act4bees, dedicato al monitoraggio degli insetti impollinatori in Trentino.

Tra le iniziative sostenute figura anche il «Parlamento della Biodiversità», allestito negli spazi di Muse Agorà e visitabile fino al 6 giugno 2027. Il progetto invita a immaginare un’assemblea nella quale tutte le specie viventi possano avere voce nelle decisioni sul futuro del pianeta.

La collaborazione tra Coop Trentino Südtirol e Muse è iniziata nel 2025 con il calendario dedicato alla fragile vita dei ghiacciai ed è proseguita con il sostegno al finanziamento di due borse di studio e ad altre attività di ricerca scientifica.