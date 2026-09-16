TRENTO. Controlli serali rafforzati a Meano dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini aderenti al progetto di Controllo di vicinato della Circoscrizione. Nel mirino della polizia locale sono finiti in particolare i comportamenti di guida ritenuti pericolosi e le presunte gare automobilistiche segnalate nelle ore serali, fenomeni che avrebbero provocato anche disturbo alla quiete dei residenti.

Il servizio, disposto dal comando della polizia locale e svolto anche con il contributo del vigile di quartiere, ha portato nella serata di martedì 15 settembre, intorno alle 23, al fermo di un’automobile con diverse modifiche non conformi alle disposizioni del Codice della strada.

Gli agenti hanno riscontrato la presenza di sospensioni a ghiera e altre modifiche all’assetto del veicolo. Per l’automobilista è scattato il ritiro della carta di circolazione, con l’invio del mezzo a visita e prova straordinaria presso la Motorizzazione. Contestualmente è stata elevata una sanzione amministrativa di 430 euro.

Durante lo stesso controllo è stato fermato anche un ciclomotore che, secondo quanto accertato dalla polizia locale, circolava senza alcuni dispositivi essenziali. Il mezzo era privo dell’impianto di illuminazione e del sistema di scarico e produceva una rumorosità elevata, tanto da arrecare disturbo al riposo degli abitanti della zona. In questo caso è stata contestata una multa di 80 euro.

L’attività di controllo si inserisce in un programma di servizi serali mirati, organizzati anche sulla base delle informazioni fornite dagli abitanti. Le segnalazioni raccolte attraverso il Controllo di vicinato hanno consentito alla polizia locale di individuare le fasce orarie e le aree nelle quali si sarebbero verificati con maggiore frequenza episodi di disturbo alla quiete pubblica e comportamenti di guida problematici.

I controlli proseguiranno nell’ambito del piano programmato, con l'obiettivo di intervenire sulle situazioni segnalate dai residenti e verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.