CLES. Denunce, sequestri e numerose sanzioni durante i controlli straordinari di Ferragosto condotti dai carabinieri della Compagnia di Cles. Circa cento i veicoli controllati e altrettante le persone identificate. Tra le violazioni contestate figurano guida in stato di ebbrezza, rifiuto dei test per gli stupefacenti, mezzi senza assicurazione, sorpassi vietati e altre infrazioni al Codice della strada.

Tra gli episodi più significativi quello di un minorenne fermato a Cles nel cuore della notte mentre guidava un monopattino elettrico privo di targa e documenti. Sottoposto all’etilometro, è risultato positivo ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Sempre a Cles, sulla provinciale 73, un automobilista alla guida di un Suv a noleggio è risultato positivo al primo test salivare per stupefacenti e ha poi rifiutato gli accertamenti in ospedale: patente ritirata e denuncia.

A Vermiglio, sulla statale 42, un trentenne è stato invece sorpreso al volante di un fuoristrada nonostante avesse la patente già revocata. Il veicolo era inoltre senza assicurazione da aprile ed è stato sequestrato. Nella notte di Ferragosto, a Cles, un ventenne nordafricano è stato denunciato per tentata rapina e ricettazione: avrebbe cercato di rubare un ciclomotore e, scoperto dal giovane proprietario, lo avrebbe colpito alla nuca con un casco. Poco dopo i carabinieri lo hanno trovato anche con documenti e carte di credito rubati da un’auto.

Ad Andalo è stato fermato un 35enne che esercitava il commercio porta a porta senza autorizzazione, con il sequestro della merce. I militari sono intervenuti anche per un giovane turista tedesco precipitato per circa 15 metri con la bicicletta lungo la statale 42 a Vermiglio: recuperato cosciente, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cles e non è in pericolo di vita.

A Ville d’Anaunia un intervento per una lite domestica si è concluso con l’aggressione a un operatore, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. In alta Val di Sole, infine, un uomo è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali: i cani, trovati in condizioni di grave disagio, sono stati sequestrati e affidati all’ente competente.