TRENTO. Vengono effettuati controlli preventivi antincendio nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento del Trentino? E quali iniziative sono previste in vista dell'imminente apertura della stagione turistica invernale? A sollevare la questione è il consigliere provinciale Filippo Degasperi, attraverso un'interrogazione depositata per fare chiarezza sull'attività ispettiva condotta sul territorio provinciale.

Il consigliere ricorda come nel giugno 2026 la Direzione centrale per la prevenzione antincendio del Dipartimento dei Vigili del fuoco abbia trasmesso ai comandi le indicazioni sull'attività di vigilanza ispettiva e il piano annuale dei controlli, a completamento di una precedente comunicazione risalente a gennaio.

Nel mirino delle verifiche, oltre alle attività industriali, figurano i pubblici esercizi, con particolare attenzione ai locali nei quali, accanto alla somministrazione di alimenti e bevande, vengono organizzate attività di intrattenimento.

Le ispezioni riguardano numerosi aspetti della sicurezza: dalla resistenza al fuoco dei materiali e delle strutture alle vie di fuga, passando per gli impianti di allarme, gli estintori, i piani di emergenza, l'accessibilità dei mezzi di soccorso, gli impianti fotovoltaici e le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Degasperi richiama anche due recenti episodi di cronaca: il devastante incendio che ha interessato un'azienda agricola di Ala, provocato dal malfunzionamento di un macchinario, e quello divampato a Ferragosto sul tetto di un'azienda di produzione di pneumatici a Trento.

La circolare ministeriale, spiega il consigliere, prevede complessivamente 9 mila controlli programmati nel 2026, con una ripartizione regionale che esclude la Valle d'Aosta e le Province autonome. In Lombardia sono previste almeno 635 ispezioni, mentre in Veneto il numero minimo è fissato a 400.

«Applicando una proporzione approssimata rispetto al numero di abitanti in Trentino nel corso del 2026 si sarebbero dovute prevedere tra le 40 e le 50 ispezioni», osserva Degasperi, ipotizzando che il numero possa salire fino a 150 considerando l'incremento delle presenze durante i picchi della stagione turistica.

«Ad oggi non risulta che in Trentino siano stati svolti controlli preventivi sulla falsariga di quelli previsti nelle altre regioni e nemmeno risultano iniziative programmate in vista dell'imminente apertura della stagione turistica invernale», sostiene il consigliere.

Alla Giunta provinciale viene quindi chiesto di chiarire se siano state effettuate ispezioni preventive, quali strutture siano state interessate e con quali esiti, oltre a valutare la predisposizione di un programma di verifiche in vista dell'inverno.

L'interrogazione sollecita infine un'estensione dei controlli al comparto turistico, considerando la presenza sul territorio trentino di circa 5 mila strutture ricettive e la necessità di garantire la sicurezza di ospiti e lavoratori. L'effettiva assenza di ispezioni preventive resta da accertare attraverso la risposta dell'esecutivo provinciale.