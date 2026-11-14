TRENTO. In Trentino-Alto Adige sono 114 i genitori separati o divorziati ammessi al contributo per l’affitto. È la prima misura sperimentale di sostegno abitativo voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Gli ammessi sono 64 in provincia di Trento e 50 in provincia di Bolzano, per un totale di 359.546,61 euro. In media fanno poco più di 3.150 euro a testa.

In tutta Italia i beneficiari sono 7.402. Secondo il ministero, l’88% sono cittadini italiani. Per accedere al contributo si guarda al reddito Irpef, che non deve superare i 35mila euro, e non all’Isee. Così, spiega il ministero, la misura raggiunge anche la “fascia grigia” delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà.

Per Salvini questi numeri dimostrano che serve una misura per aiutare chi ha un reddito ma, dopo una separazione, deve sostenere i costi di una nuova casa. I contributi saranno pagati entro dicembre. Per il 2027 il fondo passerà da 20 a 50 milioni di euro.