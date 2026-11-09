TRENTO. È Elena Pojer, studentessa del quinto anno dell’Istituto tecnico economico Tambosi di Trento, la nuova presidente della Consulta provinciale degli studenti. L’elezione si è svolta oggi, lunedì 9 novembre, durante la prima seduta plenaria dedicata al rinnovo delle cariche di metà mandato, resosi necessario dopo la conclusione del percorso scolastico di alcuni componenti.

Accanto alla nuova presidente ci sarà Noemi Sperandio, anche lei studentessa del Tambosi, eletta vicepresidente. Il ruolo di segretario è stato affidato a Tommaso Fontana, dell’Istituto alberghiero di Rovereto, mentre Ginevra Modica, dell’Istituto Rosmini di Trento, è stata nominata segretaria fiduciaria dalla presidente.

Alla seduta ha partecipato anche l’assessora provinciale all’istruzione Francesca Gerosa, che si è congratulata con la nuova presidente e ha invitato gli studenti a mantenere un confronto rispettoso, evitando le contrapposizioni che spesso caratterizzano il mondo degli adulti. «Sono felice di salutare una nuova presidente donna. Cercate di non seguire l’esempio delle fazioni e degli scontri poco rispettosi, e insegnate voi qualcosa a noi», ha dichiarato.

Gerosa ha ribadito inoltre la disponibilità dell’Assessorato ad ascoltare le richieste degli studenti. «È giusto che gli studenti portino avanti le proprie posizioni senza filtri. La politica deve ascoltare il vostro pensiero, purché sia davvero il vostro», ha sottolineato, ricordando il valore formativo e la responsabilità legata alla partecipazione alla Consulta.

Durante l’assemblea sono intervenuti anche la dirigente del Servizio istruzione Sandra Cainelli e il sovrintendente scolastico Giuseppe Rizza. Entrambi hanno evidenziato il ruolo della Consulta come spazio di rappresentanza e partecipazione democratica degli studenti delle scuole del Trentino.

Il rinnovo delle cariche non è ancora concluso. Nella prossima riunione saranno infatti completate le elezioni dei rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti negli organi collegiali previsti dalla legge.