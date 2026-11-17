TRENTO. Imprese sostanzialmente favorevoli, sindacati critici e un allarme sul futuro dell'occupazione: il Trentino rischia di perdere quasi 24mila persone in età lavorativa entro il 2040. È uno dei dati emersi martedì 17 novembre 2026 durante le audizioni sulla manovra finanziaria provinciale 2027-2029, proseguite nella Prima Commissione del Consiglio provinciale, presieduta da Carlo Daldoss.

Il presidente della Camera di commercio, Andrea De Zordo, ha espresso una valutazione positiva della manovra, chiedendo però interventi sul ricambio generazionale e maggiori opportunità per le imprese locali nei grandi appalti, a partire dal nuovo ospedale. Dal mondo agricolo sono arrivate richieste di sostegni contro l'aumento dei costi produttivi, investimenti nell'acqua, tutela dei piccoli caseifici e valorizzazione dei prodotti locali.

Decisamente più critico il giudizio di CGIL, CISL e UIL. Andrea Grosselli ha denunciato la stagnazione economica e la perdita di posti di lavoro nel manifatturiero. Michele Bezzi ha chiesto interventi sui salari e sull'occupazione femminile, mentre Walter Largher ha richiamato l'emergenza abitativa. Per la FENALT, Maurizio Valentinotti ha proposto una mensilità aggiuntiva per recuperare il potere d'acquisto dei dipendenti pubblici.

Le associazioni economiche hanno sollecitato misure per la competitività. Confindustria, con Lorenzo Delladio, ha chiesto di accelerare l'attuazione del piano Trentino 2040, mentre Confcommercio e Confesercenti hanno posto l'accento sulla tutela dei negozi di vicinato. Dal turismo è arrivata la richiesta di potenziare i trasporti per i lavoratori. La Federazione Trentina della Cooperazione ha infine insistito su politiche abitative, servizi nelle periferie e maggiori opportunità di sostegno alle imprese.