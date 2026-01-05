TRENTO. C’è tempo fino alle ore 23.59 di venerdì 16 gennaio 2026 per partecipare al concorso pubblico, per esami, per complessive 13 assunzioni con contratto a tempo indeterminato nella figura professionale di funzionario abilitato ingegnere, categoria D, livello base, 1ª posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale.

I posti disponibili sono suddivisi nei seguenti 5 indirizzi: civile (3 posti), idraulico (3 posti), ambientale (3 posti), energetico/elettrico (2 posti) e informazione/telecomunicazioni (2 posti). Delle 13 assunzioni, tre sono riservate ai volontari delle forze armate e due ai volontari del servizio civile universale o nazionale.

Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, devono essere compilate esclusivamente con modalità on line. In sede di iscrizione i candidati dovranno dichiarare l'indirizzo al quale intendono partecipare e sostenere le prove relative alle materie del programma corrispondente. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, telefonicamente o previo appuntamento, all’Ufficio Concorsi e assunzioni – stanza 2.07 – della Provincia autonoma di Trento, Via don Giuseppe Grazioli, 1 - Trento (tel. 0461/496330).

Il testo integrale del bando, i requisiti e le modalità per le candidature online sono disponibili QUI.