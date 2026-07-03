TRENTO. In Alto Adige sono stati messi a disposizione 1,75 miliardi di euro con il Pnrr per 4.610 progetti approvati, di cui 3.165 già conclusi e 1.445 progetti sono ancora in esecuzione. In Trentino, invece, sono state attivate oltre 125 linee di intervento e circa 11.800 iniziative, per un finanziamento di circa 1 miliardo e 570 milioni di euro.

La quota più consistente delle risorse è destinata alla transizione ecologica, che assorbe 614,9 milioni di euro pari al 39,1% del totale. Seguono gli interventi per digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo con 413,6 milioni (26,3%) e quelli per istruzione e ricerca con 292,4 milioni (18,6%). Proprio oggi la Giunta provinciale di Trento ha approvato la rimodulazione del Piano operativo provinciale, necessario per dare attuazione agli interventi previsti dalla Missione 6 "Salute" del Pnrr.

"I progetti per la sanità trentina stanno andando avanti nel pieno rispetto dei tempi. Parliamo di interventi cruciali per il territorio, come le Case e gli Ospedali della Comunità di Trento, Cles e Pergine, che ridisegneranno l'assistenza medica vicino a casa. Ma parliamo anche di un salto di qualità tecnologico già visibile. Stiamo mettendo a terra gli investimenti per garantire ai cittadini una sanità più vicina, sicura e dotata delle migliori tecnologie disponibili", commenta l'assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina.