TRENTO. «Il problema grosso dell'aria è che noi non abbiamo scelta. Dobbiamo respirare quella che arriva. Per modificare la situazione in maniera significativa ci vogliono cambiamenti sostanziali. E perché avvengano bisogna che tutti siano convinti a farli, altrimenti è tutto più difficile. Per quanto riguarda i medici è bene che tengano presente che le patologie che riguardano l'inquinamento non sono nuove, ma patologie che già si vedono. Infertilità, diabete, alcuni tipi di demenza sono correlate alle polveri, soprattutto quelle più sottili. Sono danni cronici che non ci accorgiamo di subire, ma di cui nel tempo paghiamo le conseguenze. Per non parlare dei danni epigenetici, ossia quelli che vengono trasmessi alle generazioni successive». Così Paolo Bortolotti, coordinatore della Commissione Ambiente dell'Ordine dei medici e organizzatore del convegno che si è tenuta ieri a Trento sul legame tra salute e inquinamento atmosferico e sulle possibile strategie.

«Lanciamo un monito, un allarme per arrivare ad un miglioramento della situazione. La direttiva europea in fase di recepimento restringerà molto i limiti, ma ci sono anche delle contraddizione. Si applica la normativa ma non ci sono fondi; si dice che è importante la pulizia dei camini ma hanno tolto l'obbligo annuale; è noto che il problema di parte dell'inquinamento è legato alle stufe a legna e vengono stanziati soldi per cambiarle mentre invece forse sarebbe meglio cambiare le modalità di riscaldamento. Sembra che da una parte ci sia la volontà di cambiare e dall'altra si tiri il freno a mano».

Nel corso del convegno si è parlato molto anche di Trentino. I nostri dati sono migliori di quelli di altre zone d'Italia, ma non sono rassicuranti. Basta un numero su tutti: secondo i medici per l'ambiente solo a Trento gli sforamenti delle Pm2,5, hanno portato alla morte prematura di 60 persone.

Elisa Mallaci di Appa ha spiegato come, con la nuova direttiva europea che fissa standard più severi per i principali inquinanti atmosferici (tra cui PM2.5, PM10, biossido di azoto NO2, biossido di zolfo SO2 e ozono) per avvicinarsi progressivamente alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche il Trentino dovrà fare qualcosa perché se la situazione dovesse rimanere questa gli sforamaenti sarebbero numerosi.

«Per il biossido di azoto, legato al traffico, c'è un calo negli anni grazie al cambio del parco auto, ma se guardiamo i nuovi limiti probabilmente questo non basterà. Stessa cosa per il riscaldamento a legna, soprattutto in alcune zone del Trentino», ha spiegato l'esperta di Appa che ha annunciato anche che l'Agenzia sta lavorando ad una road map per arrivare pronta al 20230 quando i nuovi limiti dovranno essere rispettati.

Meno ottimista Marco Telluri, che con Paolo Bortolotti segue il progetto «cambiamo l'aria» che analizza la qualità dell'aria in 27 città italiane. L'analisi evidenzia l'inquinamento atmosferico non solo come un tema ambientale, ma come una grave emergenza sanitaria.

«Per quanto riguarda i dati delle Pm10 con la nuova direttiva il limite è già stato superato 18 volte, che il massimo previsto e dunque se nei prossimi mesi - come sicuramente sarà - ce ne saranno altri siamo già fuori. Per quanto riguarda poi le PM2,5 il limite previsto dalla direttiva che può essere superato per 18 giorni, a Trento nel 2025 è stato superato per 31 giorni e nel 2026 già per 24 giorni. Se poi guardiamo i limiti Oms gli sforamenti sono stati 87», fa presente.

Ma nel corso dell'incontro non si è parlato solo di inquinamento esterno, ma anche dei rischi di quello interno, anche questo sottovalutato, nonché del legalmente tra inquinamento e animali, sia quello provocato dagli stessi soprattutto negli allevamenti intensivi (in Trentino peserebbero per il 20% sulle Pm10), sia per quanto riguarda i danni che invece l'inquinamento provoca sugli animali stessi.

Novità dell'incontro è stata poi una tavola rotonda aperta alla cittadinanza che ha riunito medici, economici, amministratori, ingegneri ed esperti di trasporti e mobilità con l'obiettivo di trovare strategie comuni.

«Le persone devono sapere questi dati, conoscere i rischi per la loro salute legati all'inquinamento perché solo così ci saranno scelte personali più responsabili, ma anche maggiore comprensione di eventuali scelte degli amministratori», ha concluso Paolo Bortolotti. P.T.