TRENTO. Voleva semplicemente regalare un cagnolino alla figlia che da tempo lo desiderava. Un sogno, quello di “allargare” la famiglia, che in realtà era di tutti i componenti del nucleo, che da tempo stavano progettando di accogliere in casa un nuovo membro.

Vedendo nel Natale una bella occasione per la sorpresa, la mamma della bimba ha cominciato a cercare su Internet un cucciolo di barboncino da acquistare. Così ha trovato l’annuncio su una nota piattaforma di compravendita online. La donna non ha esitato a contattare il sedicente allevatore con sede a Perugia che vendeva cuccioli di questa razza. Il prezzo per «l’ultima femmina» rimasta era di seicento euro.

Una volta contattato, però, l’uomo avrebbe dato il via a una vera e propria truffa online per raggirare l’acquirente. Stando alle ricostruzioni, la donna ha avuto ripetuti contatti telefonici con il venditore. Oltre a spiegarle cosa fare per avere l’animale, lui le ha chiesto una caparra di 300 euro. La richiesta non le è sembrata strana e la donna l’ha soddisfatta.

Dopo il bonifico di quell’importo, l’uomo avrebbe ricontattato la cliente. Il trasportatore che doveva percorrere la tratta dall’Umbria fino alla provincia di Trento aveva bisogno anche del numero di microchip sulla fattura. Per questo serviva un ulteriore bonifico di 100 euro. Il venditore non mancava mai di allegare foto e video della cucciolata come “prova”.

A quella richiesta ne è seguita un’altra: saldare completamente il pagamento prima che l’animale arrivasse a destinazione. A questo punto la donna, dopo essersi informata, ha cominciato a insospettirsi. Quando ha espresso i suoi timori, il venditore online avrebbe continuato a rassicurarla.

La mamma della bimba, ormai non più convinta e sospettando di essere stata raggirata, ha chiesto subito indietro il denaro tramite bonifico. La persona dall’altra parte del telefono avrebbe accettato senza opporre grandi resistenze. Nonostante diversi solleciti, però, la restituzione del denaro non sarebbe mai avvenuta.

Superato il termine ultimo, la donna si è presentata alla Questura di Trento per sporgere denuncia. L’annuncio è stato poi segnalato ai gestori del sito, perché altri non finiscano nella stessa trappola.