BOLZANO. Nuovo traguardo per la Galleria di Base del Brennero. La fresa “Wilma” ha raggiunto la sua destinazione e, con l’abbattimento dell’ultimo diaframma, è stata completata per tutta la sua lunghezza la galleria di linea ovest del BBT. Da Fortezza alla Gola del Sill, alle porte di Innsbruck, le diverse tratte scavate negli anni sono ora collegate in un unico tunnel continuo lungo circa 55 chilometri.

La Tbm “Wilma” ha concluso il proprio lavoro dopo quasi 7,5 chilometri di avanzamento, migliaia di giri della ruota di taglio e oltre 23 mila conci posati. Un percorso complesso, durante il quale la macchina ha dovuto attraversare anche zone geologiche di faglia particolarmente impegnative. Il completamento della galleria ovest rappresenta uno dei passaggi più significativi nella costruzione dell’infrastruttura ferroviaria tra Italia e Austria.

«Con il completamento della prima galleria di linea del BBT facciamo un passo decisivo verso il Brenner Digital Green Corridor», commenta l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider. L’obiettivo, sottolinea, è aumentare la capacità dell’asse ferroviario, consentendo il passaggio di più treni e favorendo il trasferimento delle merci dalla strada alla rotaia, con benefici per Alto Adige, Tirolo e l’intero corridoio europeo del Brennero.

Secondo Alfreider, il traguardo avvicina ulteriormente la realizzazione della futura galleria ferroviaria destinata a diventare la più lunga al mondo. Con l’entrata in esercizio del Tunnel di Base del Brennero, aggiunge l’assessore, «si aprirà una nuova era per la ferrovia del Brennero», grazie a una maggiore frequenza dei collegamenti, più capacità e velocità più elevate.



(foto Ansa)