TRENTO. Anche Trento si conferma tra gli Ordini dei commercialisti più giovani d'Italia. Secondo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore, il 23,9% degli iscritti all'Ordine trentino ha un'età pari o inferiore ai 40 anni, un dato che colloca il territorio al quarto posto nazionale, alle spalle di Bolzano (26,7%), Milano (25,8%) e Lecco (25,3%).

Il risultato assume particolare rilievo in un contesto nazionale caratterizzato da un progressivo invecchiamento della categoria. Nel 2025 gli iscritti complessivi all'Albo sono diminuiti dello 0,8%, passando da 119.952 a 119.050, mentre la quota media degli under 40 si è fermata al 15,8%, quasi otto punti in meno rispetto a quella registrata dall'Ordine trentino. Parallelamente, è tornato a crescere il numero dei praticanti, saliti a 11.507, con 414 iscrizioni in più rispetto all'anno precedente.

I numeri confermano la capacità del territorio di attrarre nuove generazioni verso la professione, in un momento in cui molte realtà italiane registrano un calo vocazionale. La presenza di quasi un professionista su quattro con meno di 40 anni testimonia un ricambio generazionale superiore alla media nazionale e una buona attrattività del settore.

L'analisi del Sole 24 Ore evidenzia inoltre come i territori del Nord continuino a guidare la classifica per presenza di giovani commercialisti, con Trento stabilmente tra le realtà di riferimento insieme ai principali poli economici del Paese