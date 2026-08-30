AARAU. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella notte ad Aarau, nel nord della Svizzera. La sparatoria è avvenuta nei pressi dell'ippodromo, dove era in corso un grande rave party. Secondo la polizia ci sarebbero un morto e 5 feriti.

L'allarme è scattato prima delle 3 di domenica 30 agosto, ai margini dell'“Aarauer Rave”, festa techno annuale che avrebbe richiamato circa 3.500 persone. La polizia cantonale ha confermato un massiccio intervento delle forze dell'ordine, invitando la popolazione a tenersi lontana dalla zona.

Secondo le prime informazioni, i colpi sarebbero stati esplosi all'interno di un gruppo numeroso di persone. La portavoce della polizia Vanessa Rumpold ha confermato alla stampa locale che sono stati esplosi diversi colpi, senza fornire per il momento un bilancio preciso.

Un testimone ha raccontato di aver sentito una raffica di spari. Le forze dell'ordine hanno avviato una vasta operazione nell'area.