TRENTO. Più trasparenza sull’origine del grano utilizzato per produrre la pasta, maggiori controlli sulle importazioni e una valorizzazione più decisa del prodotto 100% italiano. È quanto chiede Coldiretti Trentino Alto Adige, che promuove la campagna informativa realizzata dal Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare dedicata alla lettura delle etichette e alla provenienza della materia prima.

Secondo l’organizzazione agricola, gli spot rappresentano uno strumento utile per consentire ai consumatori di distinguere la pasta prodotta con grano italiano da quella realizzata, in tutto o in parte, con materia prima proveniente dall’estero. Coldiretti ricorda anche la forte crescita dell’industria pastaria nazionale: il fatturato, pari a circa 3,5 miliardi di euro vent’anni fa, oggi si attesterebbe tra i 7 e i 7,2 miliardi, con circa il 60% della produzione destinato all’esportazione.

«Il consumatore deve poter scegliere e per scegliere ha bisogno di sapere da dove viene quel grano», afferma il presidente regionale Gianluca Barbacovi. Coldiretti punta in particolare l’attenzione sulle importazioni dal Canada e sull'impiego del glifosato nella fase di pre-raccolta, chiedendo che la provenienza della materia prima sia indicata in maniera immediatamente riconoscibile. L'associazione sollecita inoltre la creazione, nella grande distribuzione, di spazi dedicati ai prodotti realizzati con materie prime interamente italiane.

L’appello è rivolto anche al ministro Francesco Lollobrigida, al quale Coldiretti chiede di rafforzare i controlli e di utilizzare tecnologie in grado di verificare rapidamente l’origine dei prodotti alimentari. «Continueremo a batterci contro i trafficanti di grano e di altri prodotti – conclude Barbacovi – mobilitandoci ai porti, alle frontiere e davanti ai cancelli di chi gioca fuori dalle regole per difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori».