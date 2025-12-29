TRENTO. Le prenotazioni per il Capodanno confermano un andamento positivo anche per gli agriturismi trentini, con un aumento rispetto allo scorso anno e molte strutture prossime al tutto esaurito. Lo riferisce Coldiretti Trentino Alto Adige. Il trend si inserisce nel quadro nazionale, dove sono oltre 400mila gli ospiti attesi negli agriturismi italiani, e che trova conferma anche sul territorio provinciale, dove le presenze registrano una crescita nell'ordine del 4-5%, in linea con l'andamento positivo degli ultimi anni.



In Trentino operano oltre 500 agriturismi, diffusi capillarmente tra valli e zone di montagna. "La tavola tradizionale, espressione dell'identità agricola e territoriale - spiega una nota di Coldiretti Trentino Alto Adige - resta il principale motivo di scelta dell'agriturismo anche in Trentino, accanto a un'offerta che negli anni si è ampliata puntando su un turismo esperienziale capace di intercettare nuovi stili di viaggio".



"Le prenotazioni per il Capodanno confermano anche in Trentino un momento molto favorevole per il settore agrituristico - sottolinea il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi - con un'offerta che valorizza il cibo, il paesaggio e il lavoro degli agricoltori. L'agriturismo rappresenta una forma di accoglienza autentica, capace di generare valore economico e culturale per i territori e di rispondere alla crescente domanda di esperienze legate al Made in Trentino".