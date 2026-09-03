TRENTO. Cambiano gli importi di numerose sanzioni previste dal Codice della strada. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso agli operatori e alle associazioni coinvolte nella consultazione la nuova tabella sanzionatoria, che dovrà ora essere esaminata nell’ambito del confronto in corso.

Tra le modifiche più rilevanti c’è quella che riguarda la violazione dell’obbligo di assicurazione Rc auto: la multa passa dagli attuali 866 euro a 1.000 euro.

Aumenta anche la sanzione per alcune violazioni delle regole sulla precedenza. In particolare, per chi non rispetta le disposizioni durante manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia, l'importo passa da 42 a 80 euro.

La revisione, tuttavia, non comporta un aumento generalizzato delle multe. Il quadro elaborato dal Mit comprende 795 fattispecie sanzionatorie: soltanto 66, pari all'8% del totale, risultano aumentate. Tutte le altre sono invece destinate a diminuire, in alcuni casi anche in maniera significativa. Nel complesso, secondo il ministero, l'entità delle sanzioni risulta ridotta del 7%.

La nuova tabella introduce inoltre 85 nuove fattispecie sanzionatorie, pari all'11% del totale, per comportamenti che nel Codice vigente non hanno ancora una specifica sanzione.

Tra queste c'è il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada, per il quale la sanzione viene indicata in 1.000 euro, rispetto agli attuali 250 euro.

Cambiano anche le regole relative ai monopattini. La circolazione con il monopattino quando costituisce intralcio per i pedoni passa da una sanzione di 40 euro a 160 euro. A 160 euro sale inoltre la sanzione per la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote, anch'essa attualmente fissata a 40 euro.

La tabella trasmessa dal ministero è ora oggetto di confronto con operatori e associazioni di settore. Si tratta quindi di un quadro ancora inserito nel percorso di consultazione, destinato a definire il nuovo assetto delle sanzioni previste dal Codice della strada.