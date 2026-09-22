TRENTO. Maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Trento dalle prime ore di oggi, martedì 22 settembre. Il blitz, denominato “Aquila Nera”, ha portato allo smantellamento di tre organizzazioni criminali che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano dedite al traffico internazionale di cocaina e all'introduzione in Italia di migranti clandestini attraverso la rotta balcanica.

L'operazione è scattata contemporaneamente nelle province di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa. I militari hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento per l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 20 persone.

Gli indagati sono ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di migranti clandestini. Due distinti filoni criminali che, secondo quanto comunicato dall'Arma, facevano capo alle tre organizzazioni finite al centro dell'inchiesta.

L'operazione è ancora in corso e al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sull'identità delle persone coinvolte, sul numero degli arresti né sui quantitativi di droga movimentati. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della mattinata, durante un incontro con la stampa al Comando provinciale dei carabinieri di Trento.