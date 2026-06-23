TRENTO. La Protezione civile trentina ha emesso un’allerta gialla per il caldo dalle ore 10.00 di domani, mercoledì 24 giugno 2026, fino alle ore 24.00 di martedì 30 giugno 2026, su tutto il territorio provinciale.

L’avviso tiene conto delle temperature massime attese in Trentino, che rimarranno prossime ai 35 gradi fino a giovedì, con un possibile aumento fino a 38 gradi nel periodo compreso tra venerdì 26 e martedì 30 giugno.

Nelle ore pomeridiane e serali, in particolare in prossimità dei rilievi, sarà inoltre possibile lo sviluppo di temporali localmente intensi.

A seguito di tali previsioni e in base alle valutazioni effettuate si ritengono possibili, a partire da domani, mercoledì 24 giugno 2026, criticità dovute principalmente a sintomi di “allarme” di disidratazione e di colpo di calore, quali: disorientamento e stato confusionale, nausea e vomito, sonnolenza anche profonda, intolleranza alla luce, abbassamento della pressione arteriosa, secchezza della pelle e della lingua.

Occorre quindi la massima attenzione. I cittadini, in particolare gli anziani, sono invitati a seguire i principali consigli di comportamento previsti nel decalogo contenuto nel Piano caldo anziani e adulti fragili/vulnerabili dell’assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento.

Si ricordano inoltre le principali indicazioni di comportamento previste nelle “Linee di indirizzo provinciali per la gestione dei rischi da esposizione di calore. Misure di prevenzione”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale del 19 giugno 2026 n. 927.

Di seguito sono riporti i principali consigli di comportamento: