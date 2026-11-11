TRENTO. Quarant’anni di attività, oltre 10mila persone impiegate e quasi 40mila posti di lavoro complessivi creati dal 1986. Il Progettone celebra il suo anniversario e si prepara a una nuova fase: dal 1° gennaio 2027 la riforma entrerà a pieno regime, con maggiore attenzione alla formazione e al reinserimento nel mercato del lavoro. I numeri sono stati presentati durante il convegno «Quarant’anni di politiche attive, lavoro e solidarietà in Trentino», che ha riunito oltre 300 partecipanti a Trento.

Il vicepresidente provinciale Achille Spinelli ha ricordato l’origine del progetto, nato per dare una risposta alla crisi occupazionale degli anni Ottanta, e ha illustrato il nuovo corso sostenuto da un piano triennale di circa 137 milioni di euro per il periodo 2026-2028. Il percorso di riforma, avviato con la legge provinciale del 2022 e operativo dal 2025, ha raggiunto un passaggio decisivo con il contratto collettivo firmato il 29 ottobre 2026. L’obiettivo è mantenere la funzione sociale del Progettone, rafforzando le opportunità di qualificazione professionale.

Nel 2025 il sistema ha coinvolto 1.559 lavoratori, di cui 837 uomini e 722 donne: 1.007 stagionali provenienti dalla disoccupazione e 552 persone accompagnate verso la pensione. Sono stati 1.055 gli addetti ai servizi e 504 quelli impegnati nella cura del verde, a fronte di quasi 49,2 milioni di euro assegnati dalla Provincia al Sova. Secondo la dirigente Laura Pedron, il nuovo impianto intende superare la sola logica dell’accompagnamento alla pensione, pur mantenendo le tutele per chi è vicino al termine della carriera.

Il bilancio di quattro decenni comprende oltre 500 chilometri di piste ciclopedonali, 1.200 chilometri di sentieri, più di 250 aree di sosta e mille interventi tra parchi e giardini. I lavoratori hanno inoltre sostenuto le attività di 80 biblioteche, 50 musei e luoghi culturali, oltre 100 enti locali e più di 30 strutture assistenziali. Come ha spiegato il dirigente Maurizio Mezzanotte, il Progettone ha progressivamente affiancato ai cantieri ambientali i servizi pubblici. La sfida, ora, sarà coniugare la tutela dei lavoratori più fragili con percorsi concreti di ritorno all’occupazione ordinaria.