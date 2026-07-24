EISENSTADT. Sono cinque le squadre trentine protagoniste alle Olimpiadi dei vigili del fuoco, in programma a Eisenstadt fino a domenica. A rappresentare il Trentino sono i corpi di Avio, Mori, Coredo, Malè e San Michele all'Adige, impegnati nella manifestazione internazionale che vede la partecipazione di delegazioni provenienti da 16 nazioni.

Ieri sera, 23 luglio, si è svolta la cerimonia di apertura dell'evento, che ha dato ufficialmente il via alla competizione.

Nelle giornate di ieri e di oggi le squadre trentine sono impegnate negli allenamenti ufficiali, fondamentali per preparare al meglio le prove.

Le gare prenderanno il via domani, quando i vigili del fuoco volontari trentini si confronteranno con le migliori squadre provenienti da tutto il mondo.