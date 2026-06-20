PRESSANO. Una comunità sotto choc per una tragedia che si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 20 giugno, lungo la strada provinciale che attraversa la collina di Pressano. Una ragazza di 14 anni residente in paese ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.



L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13 nella zona di via Sant'Antonio, in un tratto di strada che conduce verso i masi della frazione. Per cause ancora in fase di accertamento, la giovane si è scontrata con un'autovettura. L'urto è stato particolarmente violento e la ciclista è stata sbalzata oltre la recinzione che delimita la carreggiata, finendo nella campagna adiacente.



Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari con ambulanza ed elicottero, insieme ai vigili del fuoco volontari di Lavis e agli agenti della polizia locale. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per la quattordicenne non è stato possibile fare nulla: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell'incidente.



L'area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi e la raccolta degli elementi utili a chiarire quanto accaduto. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.