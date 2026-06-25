TRENTO. La Diocesi di Trento ha reso noti i nuovi mandati di ministero che entreranno in vigore dall'autunno 2026. Le nomine, pubblicate oggi sui media diocesani alla vigilia della festa di San Vigilio, interessano numerose parrocchie e unità pastorali del territorio provinciale.



Nel dettaglio, don Tiziano Telch, già rettore del Seminario e vicario episcopale per la formazione del clero, assumerà anche l'incarico di vicario episcopale per il clero e diventerà parroco delle parrocchie dei Santi Pietro e Paolo e San Martino di Trento. Don Roberto Lucchi lascerà le due parrocchie cittadine per guidare l'unità pastorale dei Santi Sisinio, Martirio e Alessandro, che comprende Dro, Drena e Ceniga.



Don Stefano Anzelini si trasferirà dalla zona di Dro alla Val di Sole, diventando parroco di Vermiglio, Castello di Pellizzano, Pellizzano, Mezzana, Ortisé-Menas, Ossana, Termenago, Passo del Tonale e dell'unità pastorale della Val di Peio, con le parrocchie di Celentino, Celledizzo, Cogolo, Comasine e Peio. Don Enrico Pret, finora parroco della stessa area, guiderà invece l'unità pastorale della Valle di Ledro, composta dalle parrocchie di Pieve di Ledro, Bezzecca, Biacesa, Concei, Molina, Prè, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto.



Don Luca Tomasi, attualmente dottorando in diritto canonico, sarà il nuovo parroco dell'unità pastorale Vigolana - Santa Paolina, con le parrocchie di Bosentino, Vattaro e Vigolo Vattaro, mantenendo anche il ruolo di giudice del Tribunale ecclesiastico regionale del Triveneto. I missionari verbiti padre Salustino Hernandez Sanchez e padre John Hyun Cho assumeranno rispettivamente gli incarichi di parroco e vicario parrocchiale dell'unità pastorale Papa Giovanni XXIII, che comprende Varone, Campi di Riva, Cologna-Gavazzo, Pranzo, Tenno e Ville del Monte.



Tra gli altri trasferimenti, don Rodolfo Pizzolli aggiungerà alla guida delle parrocchie di San Giuseppe e San Pio Xanche quella di San Carlo a Trento. Don Federico Andreolli, già parroco dell'unità pastorale Lagarina delle Sette Chiese, di Isera, Lenzima, Marano d'Isera e Patone, assumerà anche la guida delle parrocchie di Pomarolo, Savignano e Nomi. Don Ferdinando Pircali diventerà anche parroco di Romallo e Tregiovo, mentre don Francesco Scarin, già parroco di Arco, San Giorgio, Bolognano, Massone e San Martino, guiderà anche l'unità pastorale di Romarzollo, comprendente Chiarano, Varignano e Vigne.



Cambiano incarico anche don Matteo Moranduzzo, che da vicario parrocchiale di Pergine Valsugana passerà a Riva del Garda, e don Michele Canestrini, che lascerà l'ospedale di Arco per diventare assistente spirituale dell'ospedale di Rovereto. Don Paolo Vigolani manterrà la guida delle parrocchie di Mattarello e Valsorda, affiancandola al dottorato in Teologia spirituale. Don Stefano Zeni diventerà delegato vescovile dell'Area Cultura.



Per quanto riguarda i collaboratori pastorali, don Giorgio Gabos lascerà l'unità pastorale Vigolana - Santa Paolina per operare nella zona pastorale delle Giudicarie, con residenza a Roncone. Don Carlo Speccher passerà dall'unità pastorale di Romarzollo alla zona pastorale di Trento, dove risiederà. Don Lino Zatelli lascerà la parrocchia di San Carlo per diventare collaboratore nella zona pastorale Rotaliana - Terre d'Avisio - Paganella, con residenza a Zambana, mantenendo l'incarico di cappellano della Polizia di Stato. Don Enrico Setti diventerà collaboratore della zona pastorale della Vallagarina, mentre don Mario Ferrari lascerà le parrocchie di Tregiovo e Romallo per risiedere a Revò.