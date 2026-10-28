BRENZONE SUL GARDA. Un cervo finito nelle acque del lago di Garda è stato salvato oggi, mercoledì 28 ottobre, ad Assenza, nel territorio comunale di Brenzone sul Garda, in provincia di Verona. A dare l’allarme è stato un cacciatore che ha notato l’animale mentre nuotava in direzione dell’Isola di Trimelone, apparentemente disorientato.

Il cacciatore non ha esitato a intervenire, tuffandosi nel lago per raggiungere il mammifero. Insieme ad alcuni soccorritori volontari, e con il supporto della Polizia locale, è riuscito ad afferrare il cervo e ad accompagnarlo fino alla riva, mettendolo al sicuro.

Una volta completato il recupero, l’animale è stato affidato alla custodia dei soccorritori, in attesa dell’arrivo delle Guardie Forestali, incaricate di provvedere al suo ritorno nell’habitat naturale.

Secondo una prima ricostruzione, il cervo potrebbe essersi smarrito dopo essere sceso dalle pendici del monte Baldo, nella zona di Malcesine. Da lì si sarebbe spostato verso Brenzone, finendo nelle acque del Garda e tentando di raggiungere a nuoto l’isola.

La prontezza del cacciatore e la collaborazione tra volontari e forze dell’ordine hanno consentito di concludere positivamente un intervento di soccorso insolito, evitando che l’animale rimanesse in difficoltà nelle acque del lago.



(foto Ansa)