TRENTO. Sono già 1.759 le iscrizioni raccolte da EstateLab 2026, il nuovo progetto pilota promosso dalla Provincia autonoma di Trento per ampliare e innovare l’offerta dei servizi estivi dedicati a bambini e ragazzi. Le attività prenderanno il via il 29 giugno e proseguiranno fino al 7 agosto coinvolgendo numerosi territori del Trentino.

Soddisfatto il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli, che sottolinea come l’elevato numero di adesioni confermi l’interesse delle famiglie verso una proposta costruita attorno a tre elementi principali: flessibilità degli orari, inclusione dei minori con disabilità e qualità dei contenuti educativi e formativi. Le iscrizioni restano aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Tra le 1.759 domande registrate finora, 112 riguardano minori con disabilità. Un dato che, secondo la Provincia, conferma la validità di un modello che punta sull’inclusione e sulla personalizzazione dei percorsi. Le famiglie hanno richiesto l’accesso ai servizi per 1.099 iscrizioni utilizzando i buoni di servizio FSE+ e per altre 660 senza contributo o con indicatore Icef superiore a 0,7.

I progetti si svolgeranno in diverse località del Trentino, tra cui Trento, Rovereto, Mezzocorona, Borgo Valsugana, Scurelle, Riva del Garda, Cles, Malè e Ossana. Le attività comprenderanno sport, laboratori, iniziative all’aria aperta, educazione digitale, cittadinanza attiva e promozione di sani stili di vita. Particolare attenzione sarà riservata ai minori con disabilità, che potranno partecipare fino ai 18 anni grazie a progetti personalizzati, sostegni dedicati e agevolazioni economiche rafforzate. Le informazioni sui servizi e sulle altre opportunità estive disponibili in provincia sono consultabili attraverso il portale Estate Family gestito dall’Agenzia per la coesione sociale.