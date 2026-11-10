TRENTO. Due nuovi sportelli antiviolenza a Borgo Valsugana e Tione e più posti nelle case rifugio sono interventi positivi, ma senza risorse adeguate rischiano di non bastare. È la posizione della consigliera provinciale del Partito Democratico Michela Calzà, che chiede alla Giunta provinciale chiarimenti sui finanziamenti annunciati e sulle difficoltà dei servizi già attivi.

Al centro delle critiche c’è la situazione del Centro antiviolenza di Trento, chiamato a trasferirsi in una nuova sede con un canone di locazione più elevato. Secondo Calzà, il finanziamento è rimasto invariato e non è previsto uno stanziamento specifico per il trasloco. L’associazione che gestisce il servizio potrebbe quindi dover ricorrere alle donazioni per sostenere le spese.

La consigliera solleva anche il problema delle ore di lavoro delle operatrici: quando le attività aggiuntive di prevenzione, comprese quelle nelle scuole, non vengono finanziate, il recupero delle ore sottrae tempo all’accoglienza e al sostegno delle donne. «La Giunta deve mettere i centri nelle condizioni di svolgere entrambe le attività», sostiene Calzà.

La consigliera richiama inoltre la ripartizione di 6,18 milioni di euro per il prossimo triennio, riportata dalla stampa: 4,43 milioni alle case rifugio e 1,75 milioni ai centri antiviolenza. Chiede di sapere quanto aumentino effettivamente i fondi rispetto al bando in scadenza e quale quota sia destinata alle nuove aperture, agli affitti, al trasloco di Trento e al personale.

Con un’interrogazione aggiornata, Calzà domanda perché, dopo la mozione approvata all’unanimità nel febbraio 2024, dei due ulteriori sportelli allora presi in considerazione sia stato aperto soltanto quello di Riva del Garda. Chiede anche criteri e tempi delle aperture a Borgo e Tione e quali territori resteranno scoperti. La consigliera ha infine sollecitato audizioni in Quarta commissione per ascoltare chi gestisce quotidianamente i servizi.